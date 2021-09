Torna il "Catania Pride": lungomare pedonale dalle 17 alle 21

Questo pomeriggio, sabato 4 settembre, dalle 17 alle 21 il lungomare di Ognina sarà chiuso alle auto da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, per consentire lo svolgimento della manifestazione "Catania Pride". Musica, striscioni e bandiere arcobaleno animeranno la manifestazione "arcobaleno". Gli organizzatori raccomandando il rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti anche all'aperto dalle regole attualmente in vigore in tutta la Sicilia, zona gialla.