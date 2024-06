Trent'anni fa il primo Pride, Navarria (Arcigay): "Oggi Catania è più felice grazie all'attivismo Lgbt+"

Sono passati 30 anni dal primo Pride ai piedi dell'Etna. L'evento che diede vita al celebre corteo arcobaleno, fu organizzato il 26 giugno del 1994, per rivendicare anche nella nostra città i diritti lgbt+ con un evento pubblico, che si tenne in piazza Vincenzo Bellini, davanti al teatro Massimo. Per l'occasione venne installato un palco. Ci furono dei momenti di dibattito seguiti da uno spettacolo. Ad occuparsi di tutto fu il comitato territoriale di Arcigay, nato appena 4 anni prima. Come ospiti, il trasformista Umberto di Baviera, Salvino, Wendel Wells e il gruppo musicale Ultimatum. I partecipanti, un centinaio, si tennero ad una certa distanza dal palco di quello che venne poi chiamato "Gay Pride". C'era ancora parecchia diffidenza e difficoltà ad accettare la diversità sessuale.

Dieci anni prima, nel 1980, l'opinione pubblica locale e nazionale fu profondamente scossa da quello che viene oggi ricordato come "Il delitto di Giarre", l'omicidio di Giorgio Agatino Giammona e Toni Galatola, rispettivamente 25 e 15 anni e conosciuti nella cittadina etnea come "i puppi". Furono uccisi con un colpo d'arma da fuoco alla testa e ritrovati distesi sotto un pino. Questo fatto di cronaca darà una spinta vitale alla nascita di Arcigay, a Palermo, nel dicembre dello stesso anno. Tornando alla cronostoria del Pride catanese, il primo vero corteo si terrà solo alcuni anni dopo, cambiando poi sigla identificativa.

"Ogni percorso inizia con un primo passo. Il Catania Pride - dichiara Vera Navarria, presidente di Arcigay Catania - che pochi giorni fa ha portato in piazza migliaia di persone, non ci sarebbe stato se, nel '94, qualche coraggioso visionario non avesse deciso che era tempo che Catania avesse la sua prima manifestazione dell'orgoglio Lgbt+. Metterci la faccia, all'epoca, significava sfidare pregiudizi fortissimi. Basti pensare a quanto ancora era forte negli anni '90 l'ombra del pregiudizio che associava Aids e omosessualità. Qui voglio sottolineare come i passi compiuti grazie all'attivismo Lgbt+ in questi trent'anni, sono passi di cui ha beneficato tutta la società. Che si è trovata più libera, autoderminata e, in una sola parola, felice".