Catania scende in piazza: la protesta di commercianti e ristoratori

Anche Catania scende in piazza per protestare contro il dpcm del premier Conte e la stretta imposta dal governo con chiusure anticipate per diverse attività e la serrata totale per il mondo dello sport. Il centro storico è monitorato dalle forze dell'ordine e sono diverse le sigle presenti (Confcommercio, Fic, Silb, Assoesersercenti Unimpresa), i rappresentanti delle varie categorie del mondo della ristorazione, dei chioschi e dei paninari e formazioni politiche tra le quali Casapound, Cervantes e sigle autonome e sindacati come l'Usb.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intento comune è quello di segnalare la grave sofferenza che vivono le attività economiche e l'esigenza di ottenere aiuti immediati. Il corteo si è svolto in maniera ordinata ma l'esplosione di due bombe carta ha destabilizzato gli animi. Infatti da un'auto che stava percorrendo via Sangiuliano, all'altezza di via Crociferi, sono state lanciate le due bombe carta fortunatamente senza alcuna conseguenza e distanti dalla manifestazione che si stava tenendo in piazza Università.