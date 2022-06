Sul portale “Catania semplice” le richieste online per certificati archivio storico

Il Comune di Catania ha reso che anche le certificazioni relative all'archivio storico comunale potranno essere richieste, e rilasciate, telematicamente attraverso il portale "Catania Semplice", interno al sito web istituzionale www.comune.catania.it.

Si amplia così il ventaglio dei già numerosi servizi fruibili online, con la possibilità di accedere tramite la piattaforma informatica (link https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/serv-dev), alle richieste per tutta una serie di documenti: certificato di matrimonio (dal 1850 al 1915); certificato di morte (dal 1850 al 1915); estratto di morte (dal 1850 al 1915); estratto di matrimonio (dal 1850 al 1915); certificato di nascita (dal 1850 al 1915); estratto di nascita (dal 1850 al 1915). Il nuovo servizio è stato messo a punto grazie alla collaborazione tra le direzioni servizi informatici e cultura, in linea con le azioni di innovazione e smart city che hanno posto l'Amministrazione comunale di Catania, come evidenziato dal Forum Pa 2021, tra le realtà nazionali a più alta maturità digitale.