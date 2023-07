"Catania al momento è sostanzialmente quasi tutta senza acqua"

In diverse zone di Catania manca l'acqua. Tutti gli impianti di produzione Sidra (società partecipata al 100% dal Comune che gestisce la rete idrica nel capoluogo etneo e in alcuni paesi dell'hinterland) e di altri fornitori sono fermi da parecchie ore per interruzione della fornitura di energia elettrica. La città di Catania - dice Sidra - al momento è sostanzialmente quasi tutta senza acqua. Come comunicato da Area Produzione non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio idrico in quanto questi ultimi dipendono dai tempi di ripristino del servizio elettrico da parte di E-Distribuzione. La Protezione civile regionale, su impulso del direttore del dipartimento, Salvo Cocina, sta monitorando la situazione relativa ai distacchi di corrente elettrica nel catanese. "Tutti i sindaci sono stati contattati - dice la protezione civile - per verificare e segnalare le criticità relative a strutture socio-sanitarie, pozzi di acqua potabile, famiglie con anziani e bambini senza acqua o senza corrente elettrica, in primis. Sia la società Acoset e Sidra nei giorni scorsi avevano dichiarato problemi di fornitura di acqua nel territorio".

L’incendio all’aeroporto di Fontanarossa ha compromesso mobilità da e per l’Isola, con gravi conseguenze per il turismo. Il caldo estremo causa disagi alla collettività e alle fasce deboli ma a questo si aggiunge la fragilità del servizio di energia elettrica. I frequenti black out non permettono l’erogazione di acqua e altri servizi fondamentali a cittadini e aziende. Siamo in emergenza.

E-Distribuzione si trova a operare di fatto in condizioni di emergenza climatica eccezionale. La temperatura dell'asfalto delle strade è rovente, sfiorando, ormai da alcune settimane, i 50 gradi. Questo, se aggiunte alla forte umidità, non consente la corretta dissipazione del calore con conseguente danneggiamento dei cavi interrati. "Per fronteggiare le conseguenze dei blackout che stanno interessando principalmente la provincia di Catania è a lavoro, già da alcuni giorni, una task force composta da più di 420 tecnici, provenienti anche da altre Regioni, di cui circa 200 di imprese terze". Lo dice una nota di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, spiegando che "ha potenziato ulteriormente il numero di risorse messe in campo per mitigare l'effetto della eccezionale ondata di calore in atto sulla regione Sicilia ed in particolare nella zona di Catania". "Per limitare i disagi ai cittadini - aggiunge - in attesa di terminare le riparazioni, sono sistematicamente utilizzati per le rialimentazioni d'emergenza 5 Power Station e 40 Gruppi Elettrogeni. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale".

I consiglieri comunali di Fratelli D’Italia Erio Buceti e Erika Bonaccorsi chiedono che l’amministrazione comunale, la Regione e il Governo centrale "dimostrino attenzione e soprattutto diano segnali reali e concreti di supporto ai moltissimi imprenditori che stanno subendo danni irreparabili da cui rischiano di non riprendersi più. Se non si tratta di stato di calamità poco ci manca. Parliamo di un evento mai verificatosi a memoria d’uomo e che rischia di danneggiare ancora l’immagine di Catania nel mondo con migliaia di prenotazioni nelle strutture ricettive disdette. Il danno economico, dalla semplice famiglia al grande imprenditore, sta colpendo chiunque e bisogna intervenire con misure economiche e di sostegno finanziario appropriate".

“Sono giorni difficilissimi per Catania. Non mettiamo in dubbio il lavoro delle istituzioni in queste ore, ma farsi parte attiva durante le emergenze come quella in corso, significa prendere misure eccezionali, fornendo informazioni precise alla collettività e assicurando azioni degne di un coordinamento da Protezione civile. E questo non sta avvenendo”. Interviene così il segretario della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, a proposito delle condizioni parecchio problematiche che in questi giorni stanno mettendo in ginocchio la città. "Stiamo toccando con mano come non basta sedersi nei posti di comando, del pubblico o del privato, per saper reagire ai problemi - aggiunge De Caudo - Stiamo toccando con mano come la mancanza di infrastrutture non solo ha già nuociuto al nostro tessuto economico rendendoci una regione fragilissima, ma nuoce ancora di più in questi mesi complessi. Annunciare graduali e purtroppo lenti ritorni alla normalità non basta, né per lo scalo in tilt e neppure per i lavori in corso o a medio termine che promettono di cambiare le cose. Chiediamo maggiore raccordo tra istituzioni locali e la Regione Siciliana e migliori informazioni per cittadini e lavoratori. Non si sta ancora facendo abbastanza”.