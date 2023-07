Zone di Catania senza luce e acqua: "Si prevede una normalizzazione dei servizi in giornata"

Catania al collasso. C'è il problema aeroporto. C'è il problema caldo estremo. E poi manca la luce in molte zone. E c'è anche la carenza idrica. Un'estate da dimenticare, si potrebbe dire. Al viale Vittorio Veneto l'acqua c'è. In via Vagliasindi, a pochi metri, no. A Nesima da giorni segnalano continui blackout. Negozi costretti ad anticipare chiusura. Semafori spenti con il rischio di incidenti. E ancora, da tre giorni senza luce al viale Mario Rapisardi. "Assurdo, con 44 gradi non poter accendere i climatizzatori, ricaricare i telefoni, frigoriferi che rimangono spenti giornate intere. Dopo un'ora, poi, inizia a mancare anche l'acqua. Il terzo mondo è già qui", scrive un lettore. "In via Bezzecca, siamo senza luce. Io sono immobilizzata a letto e la mia vicina di casa ha bisogno dell'ossigeno". Scrive un'altra lettrice. E la situazione mette nel caos anche gli ospedali. Al Cannizzaro e al Garibaldi Nesima energia elettrica dimezzata con conseguenti disagi e piani di emergenza attivati. Ma continuano a mancare le risposte. O meglio, la palla passa da una parte all'altra. Senza, per ora, raggiungere la rete.

Partendo dall'apice, il problema viene attribuito alle severe condizioni climatiche ed eccezionali ondate di calore delle ultime settimane, insieme ai conseguenti incrementi dei carichi, che stanno generando disservizi a carico della rete elettrica di Distribuzione che alimenta Catania ( e la Sicilia tutta). E' quanto si legge in una nota di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, che sta "facendo fronte con una organizzazione straordinaria di tecnici e mezzi, sia propri che delle imprese appaltatrici, che è stata notevolmente rinforzata per rispondere al meglio possibile alle condizioni in atto". La conseguenza "a cascata" è la mancanza di acqua.

"Abbiamo chiesto massima sollecitudine a Enel e mi dicono che nel pomeriggio ripristineranno tutto", rassicura in un primo momento il sindaco Trantino. Dello stesso avviso Sidra: "La fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione è tornata alla normalità questa mattina. Gli impianti di produzione della risorsa idrica sono stati riavviati e si sta provvedendo gradualmente ad immettere l’acqua in rete di distribuzione". "Fermo restando l'attuale situazione si prevede una normalizzazione del servizio idricoin giorrnata. Alcune utenze poste a quota plano-altimetrica più svantaggiata potrebbero dover attendere anche fino al tardo pomeriggio/sera - precisa Sidra - Stante la situazione di precarietà nella fornitura di energia elettrica da parte di E- Distribuzione, Sidra non può escludere il verificarsi di eventuali ulteriori sospensioni con conseguenti disagi. Non si può escludere, inoltre, in relazione alle elevate temperature e al conseguente incremento dei consumi elettrici ed idrici che, anche in condizioni di regolarità del nostro servizio, possano verificarsi fenomeni di bassa pressione o temporanei brevi e circostanziati fenomeni di mancanza acqua".

Poi il recente post su Facebook del sindaco Trantino: "In relazione alla protratta disattivazione della rete elettrica e ai conseguenti disservizi scaturenti anche dalla mancata erogazione dell’acqua, abbiamo chiesto un tavolo di gestione della crisi che il Prefetto ha prontamente convocato per le ore 13.30. Al termine forniremo i dovuti aggiornamenti".