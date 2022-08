Incidente stradale a Belpasso, il cordoglio del presidente Pelligra: "Non ti dimenticheremo"

Un giovane tifoso rossazzurro, Andrea La Spina, ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto sulla SS121 in territorio di Belpasso in direzione Catania. Il ragazzo, appartenente a un gruppo organizzato etneo, questo pomeriggio era presente al "Totuccio Carone" di Ragalna per assistere al test match tra la sua squadra del cuore e il Città di Taormina.

"Ciao Andrea, non ti dimenticheremo". Il presidente del Catania SSD, Rosario Pelligra, esprime sincere condoglianze per la scomparsa di Andrea La Spina. "Siamo sconvolti e profondamente addolorati, dinanzi a una tragedia del genere tutto passa in secondo piano. Il Catania non dimenticherà Andrea, così innamorato di questi colori e delle squadra della sua città. Con il cuore, siamo vicini alla famiglia La Spina. Una delegazione del nostro club parteciperà ai funerali".