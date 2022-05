Scultura di Messina presa a martellate, la denuncia del consigliere Grasso: "Grave emergenza culturale"

Il consigliere di FdI, Giovanni Grasso denuncia l'ennesimo atto di inciviltà verificatosi a Catania, mostrando lo stato della statua dell'artista Francesco Messina, in piazza Europa, presa di mira dai vandali a colpi di martello: "Non ho più parole, non è più possibile che Catania sia in mano a questi incivili, di questo ne parlerò in consiglio comunale"