Strada provinciale 205 chiusa per troppa spazzatura, l'ordinanza della Città Metropolitana

A causa dei rifiuti accumulati lungo i margini della strada è stata chiusa al transito a tempo indeterminato, a veicoli e pedoni, la S.p. 205 nel tratto compreso tra l’innesto con l’Asse attrezzato e l’intersezione con la S.p. 54, in territorio di Catania.

L’ordinanza è stata emessa con somma urgenza dalla Città metropolitana di Catania, con decorrenza immediata, a seguito di un sopralluogo che ha attestato la mancanza di condizioni di sicurezza per una regolare circolazione stradale. In attesa degli interventi di rimozione delle micro-discariche il percorso alternativo previsto è il seguente, in entrambi i sensi di marcia: SP 54 - Viale San Teodoro - Viale Moncada - viale Bummacaro - Asse Attrezzato e viceversa.

L’apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della Azienda Speciale S.C.M.C. dietro disposizione dell’Ufficio Manutenzione di questo Servizio.