"Catania Summer Fest", gli appuntamenti con musica e teatro

Nuovi appuntamenti dall'1 al 7 settembre per il cartellone Catania Summer Fest, promosso dal Comune. Musica e teatro animeranno i siti di Palazzo della Cultura, Castello Ursino, Villa Bellini, Le Ciminiere. Questo il programma:

Martedì 1 settembre

Palazzo della Cultura Ore 21

Istituto Musicale Vincenzo Bellini Ensemble di Clarinetti Càlamus Carmelo Dell’Acqua, Roberto Piluso, Simone Americi, Nicolò Impallomeni,Vanessa Grasso, Gabriele Pasqualini, Marco Privitera, Raffaele Vacirca, Maurizio Mignosa, Calogero La Mattina, Giovanni Rabbito, Leandro Spitale, Alfio Tomasello, Alessia Middione, Erica Rossitto, Francesco Scacco, Natale Tomarchio, Francesco Greco, Letizia Mania, Luisa Cariola, Fabio Signorello, Marta Romeo, Marco Ferrera, Elio D’Arrò, Lorenzo Emmolo, Salvatore Sapienza, Claudia Aloiso, Michela Duca, Giambattista Scollo, Berenice Monterosso. Marta Romeo, soprano. Musiche di Alfonso X di Castiglia (detto il Savio), Charpentier, Mercadante, Cé Franck, Berger, Kovács, Traditional Norwegian, Stockhausen, Mangani e Shaw Ingresso libero esclusivamente con prenotazione obbligatoria tramite email all'indirizzo: concerti.istitutobellini@gmail.com sino ad esaurimento posti

Castello Ursino Ore 19.30

Presentazione libro "Catanesi per sempre" A cura di Daniele Di Frangia, Edizioni della Sera Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti Info 3285360359

Giovedì 3 Palazzo della Cultura Ore 21

Presentazione Stagione agonistica 2020-2021 Pallavolo Roomy A cura di Associazione Roomy Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti Info: 3471525873

Villa Bellini, Piazzale Carrozze Ore 21

“Elodie e Chavia Rodriguez” in Concerto. A cura di Giuseppe Rapisarda Management Ingresso a Pagamento Ticketone e SiciliaTicket urly.it/376rb

Giovedì 3 e domenica 6

Centro Fieristico Le Ciminiere, Anfiteatro Ore 21 “Al Chiaro Di Luna” Con Angelo Tosto, Gionni Allegra, Puccio Castrogiovanni e Marco Corbino Teatro della Città Ingresso a Pagamento Info: 095530153 – 095531058

Da giovedì 3 a domenica 6 settembre

Castello Ursino Orari 20.30 – 20.45 – 21 – 21.15 - 21.30 “Storia di Carcerati e di Fantasmi” di Guglielmo Ferro. A cura di Associazione culturale Progetto Teatrando Ingresso Gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti Prenotazioni a partire da lunedì 31 agosto, dalle ore 16 alle ore 20, ai numeri telefonici 095-538188 (fisso), 333 7781632 (cellulare), oppure all'indirizzo email assprogettoteatrando@virgilio.it

Sabato 5 Palazzo Della Cultura Ore 21: “Berruto” Spettacolo Ingresso a pagamento

Castello Ursino Ore 21 “Storia di Carcerati e di Fantasmi” Di Guglielmo Ferro A cura Associazione culturale Progetto Teatrando Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Domenica 6 Palazzo

Della Cultura Ore 21 “Poeticamente Musicale “ di Guia Jelo Musiche a Cura di Gianfranco Pappalardo Fiumara, Regia di Guia Jelo Con Guia Jelo, Flaminia Chiechio, Gianfranco Pappalardo Fiumara Direzione Produzione Associazione Musicale Italiana Alessandro Scarlatti Presidente Roberto Cresca in collaborazione con Videobank Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti www.mythosoperafestival.com - Ticketone.it –

Castello Ursino Ore 21 Storia di Carcerati e di Fantasmi” Di Guglielmo Ferro. A cura associazione culturale Progetto Teatrando Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Centro Fieristico Le Ciminiere, Anfiteatro Ore 21 “Al Chiaro Di Luna” Con Angelo Tosto, Gionni Allegra, Puccio Castrogiovanni e Marco Corbino Teatro della Città Ingresso a Pagamento Info: 095530153 – 095531058

Teatro Massimo Bellini Ore 21 W. A. Mozart – Idomeneo, Re Di Creta In forma semiscenica Regia Di Guy Montavon Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Massimo Bellini In collaborazione con Il Festival Internazionale del “Val Di Noto Magie Barocche” Costumi e Oggetti Scenici del Teatro di Plzen Direttore Claudia Patanè Ingresso a pagamento www.teatromassimobellini.it

Lunedì 7 settembre

Palazzo della Cultura Ore 21 “Storia Di Una Capinera” A cura di Banned Theatre Con Giovanna Criscuolo Regia Di Ferrante - De Grandi Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti whatsapp: 342 336 0715.

Castello Ursino Ore 21 Laura De Palma, concerto di musica popolare siciliana A cura di Diapason Eventi Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti Info:3519505894.

ANNULLATI dagli organizzatori: “La Madre Dei Ragazzi. La Vita e Le Opere di Felicia Impastato” in programma il 2 settembre al Palazzo Cultura; “Berruto”, 4 settembre Palazzo della Cultura; “Modena City Ramblers” in concerto, 4 settembre Villa Bellini; “Al Chiaro di Luna”, 4 e 5 settembre Le Ciminiere; “Luche” in concerto, 5 settembre Villa Bellini; “Affacciabedda” con Mario Incudine e Salvo La Rosa, 7 settembre anfiteatro Le Ciminiere.