"Catania Summer Fest", mostra e spettacolo della biennale d'arte Bias

La mostra “The time of game, the game of time”, sino al 18 ottobre al Palazzo della Cultura, e lo spettacolo equestre “Il gioco del tempo: in viaggio con Ulisse”, il 3 ottobre al Giardino Bellini, chiuderanno idealmente a Catania i padiglioni nazionali della Biennale internazionale d'arte contemporanea Bias edizione 2020, iniziativa collaterale alla Biennale di Venezia. I due eventi, inseriti nel Catania Summer Fest promosso dal Comune, sono stati presentati nel Palazzo della Cultura dall'assessore Barbara Mirabella e dalla organizzatrice e ideatrice, Chiara Modìca Donà dalle Rose, presidente della Fondazione Donà dalle Rose che porta avanti i progetti Bias (Biennale internazionale arte contemporanea delle religioni dell'umanità), Wish (World international sicilian heritage). Presente all'incontro anche il direttore dell'Istituto di incremento ippico regionale di Catania, Alessandro Ferrara. “L’evento promosso dalla Fondazione Donà delle Rose - ha dichiarato il vice Sindaco Roberto Bonaccorsi - è una straordinaria occasione per posizionare la nostra Città al centro di un virtuoso processo multiculturale, che la conferma crocevia di identità e popoli”. “La stagione del Catania Summer Fest- ha detto l'assessore Mirabella – culminerà e si chiuderà con due eventi di altissimo livello, che offriranno alla città una vetrina internazionale. Ringrazio Chiara Donà dalle Rose, una mecenate illuminata, veneziana innamorata della Sicilia, per aver esteso a Catania l'orizzonte di progetti che produrranno importanti frutti”. La presidente Donà dalle Rose ha manifestato l'intenzione di mettere Catania “al centro di progetti internazionali che vedranno la partecipazione di diversi Paesi, a partire da quelli che si affacciano sul Mediterraneo, sino alla Cina, al Sudafrica”. "La mostra - ha spiegato - propone una selezione di opere che rappresentano un'anticipazione della prossima Biennale che coinvolgerà Catania". Tra gli artisti: Alviti, Rosa Mundi, Fabio Pilato, Sandro Von Eisiedel, Mohamed Keita, Concetta De Pasquale, Daniela Monaci, Bernardo Rietti Topetta, Egybadour. Riguardo allo spettacolo di teatro equestre, Dalle Rose ha puntualizzato che "si ispira alla tradizione francese e sarà qualcosa di mai visto prima". “Il gioco del tempo: in viaggio con Ulisse” presenta artisti di fama nazionale ed internazionale che collaborano con la Fondazione Donà dalle Rose, Bias e Wish: da Salvo Piparo a Mario Bajardi, a Giuseppe Cimarosa, ai quali si affincheranno Michele Piccione, Chiara Mariele e Claudia Ceraulo in un evento tra danza, musica e canto. In scena anche un cavallo andaluso e un frisone Gipsy inglese, che saranno ospitati dall’Istituto incremento ippico di via Vittorio Emanuele. Le due iniziative sono a ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni attraverso il sito www.bias.institute.it.

