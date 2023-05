Catania Summer Fest: online l'avviso per manifestazioni artistiche nelle corti di Castello Ursino e Palazzo della Cultura

E' online sul sito del Comune l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse relative a proposte artistiche e concessione di spazi per la rassegna “Catania Summer Fest 2023” promossa dal Comune (link https://www.comune.catania.it/informazioni/news/cultura/2023-news/default.aspx?news=87471). La procedura di partecipazione non è concorsuale ma aperta al coinvolgimento del maggior numero di operatori del settore interessati a realizzare eventi che possano rappresentare per la città vetrine promozionali e favorire sviluppo culturale e turistico. La Direzione Cultura esaminerà le proposte sulla base dell'ordine di arrivo al Protocollo attraverso l'indirizzo pec: comune.catania@pec.it. I siti che il Comune mette a disposizione a titolo gratuito con specifiche attrezzature, per spettacoli in co-organizzazione, sono la corte Mariella Lo Giudice di Palazzo della Cultura e la corte del Museo civico Castello Ursino, per il periodo che va dall'1 luglio all'8 ottobre 2023. La rassegna si articolerà principalmente in queste aree tematiche: musica classica, jazz e rock/pop; rassegne e festival dell’audiovisivo e video makers; teatro classico – moderno – lirico – cabaret; danza; cinema e audiovisivi; letteratura e valorizzazione della lettura; arti performative. Le candidature vanno presentate secondo le indicazioni e i requisiti contenuti nell'avviso.