Il Catania senza tifosi nelle prossime gare: in arrivo provvedimenti dopo i recenti incidenti

Gli scontri avvenuti in concomitanza con la partita Catania-Pescara che hanno visto alcuni ultras protagonisti di atti di inciviltà e violenza nei confronti della tifoseria ospite e delle forze dell'ordine hanno determinato, e continueranno a farlo, conseguenze serie che si ripercuoteranno su tutta la tifoseria etnea, nonostante a essere coinvolta - rispetto all'importante numero di supporters di fede rossazzurra - sia stata una sparuta minoranza.

Il Casms, l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, secondo quanto si apprende, avrebbe considerato che Catania-Sorrento, in programma lunedì sera allo stadio Massimino, sia da giocarsi senza la presenza di pubblico. La palla passa alla Prefettura catanese. La sfida a “porte chiuse” sarebbe la conseguenza dell'azione di alcuni ultras rossazzurri che hanno tentato di aggredire i tifosi del Pescara, circa 40, quando erano a bordo di un bus per raggiungere lo stadio e assistere al match di Coppa Italia di Serie C.

La Digos di Catania, in tenuta antisommossa, ha evitato il contatto tra le fazioni e sono stati arrestati due catanesi. Sono in atto le indagini per risalire all'identità degli altri responsabili. Inoltre pare che Benevento-Catania sia ritenuta ad alto rischio e per questo potrebbe scattare pure il divieto di trasferta per i residenti in città e nella provincia etnea.