Pedonalizzazione via Etnea, sopralluogo della 3^ Commissione Consiliare Permanente

Un sopralluogo dopo l'istituzione dell'area pedonale in via Etnea a Catania è stato effettuato lo scorso 21 ottobre. La 3ª Commissione Consiliare Permanente, presieduta dal Presidente Bartolomeo Curia, ha svolto una seduta itinerante nella zona al fine di chiarire alcuni punti che le varie Associazioni lamentano a seguito della pedonalizzazione. Sono intervenuti Stefano Sorbino (Comandante del Corpo di PM), Pietro Freni (Funzionario dell'UTU), Salvatore Mirabella (Presidente dell'Associazione “Come Ginestre”), Aldo Ingrassia (Presidente del Comitato Consultivo dell'Ospedale Cannizzaro), Antonello Ruffino e Vincenzo Serafini (Presidente e Vice Presidente del Sindacato Italiano Libero Trasporti), Pasquale Marco Li Voti (Legale Rappresentante della Società H24L srl) e Giuseppe Garraffo (Presidente AUSPI.CA. ONLUS).

Le Associazioni dei disabili hanno puntualizzato che la delibera che ha istituito la zona pedonale prevede il transito ai disabili preventivamente autorizzati, ma quotidianamente in tal senso si riscontrano molte difficoltà. Si chiede di attuare una “rivoluzione” circa le modalità utilizzate attualmente, preventivamente in Via Etnea, per poi essere estese ad altre zone, anche tramite l'utilizzo dei fondi PNRR che sono un'occasione unica per risistemare l'assetto viario della città.

I rappresentanti delle categorie taxi e NCC hanno espresso le loro difficoltà e in particolare per accompagnare o prelevare i turisti che devono usufruire delle strutture ricettive in via Etnea. La Commissione (nello specifico i Consiglieri Curia e Grasso) hanno chiesto chiarimenti su bus e treni turistici presenti in Piazza Stesicoro. In particolare chiedono di verificare se siano muniti di regolare l'autorizzazione per l'accesso nell'isola pedonale sottolineando che tali mezzi non risultano compatibili con i vincoli imposti dalle norme europee antinquinamento.

Sorbino ha spiegato che l'Amministrazione Comunale ha fatto una scelta precisa di chiusura al traffico veicolare. Però il Commissario Straordinario, considerando le richieste avanzate dalle parti sociali e i problemi venuti alla luce, ha chiesto di poter esaminare gli atti per rivedere tutta la normativa vigente tenendo presente il disagio manifestato dai rappresentanti dei taxi, dei disabili e degli N.C.C. e inoltre ha manifestato massima disponibilità pure a considerare le richieste dei commercianti relativamente alle modalità e orari di carico e scarico merci. Riguardo a bus e treni turistici (molti ricevono l'autorizzazione direttamente dal Ministero dei Trasporti) sono state parecchie le riunioni con S.U.A.P. e U.T.U. per accertare che tutte le autorizzazioni concesse a questi mezzi.

La 3ª Commissione, infine, ha ringraziato Sorbino e il Commissario Straordinario del Comune di Catania (che per altri impegni non ha potuto partecipare alla seduta) per la sensibilità e la volontà messa in campo per la risoluzione delle criticità.