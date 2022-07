L'Università Cattolica arriva ad Acireale con il corso di laurea in Scienze infermieristiche

Grazie a un accordo tra la Regione Siciliana, la fondazione Istituto G. Giglio di Cefalu? e l'Universita? Cattolica del Sacro Cuore, verrà istituito un corso di laurea in Scienze infermieristiche con sede ad Acireale. "L'accordo è oggetto di una delibera di giunta - ha spiegato Angela Foti, deputata all'Ars di Attiva Sicilia - approvata in questi giorni su proposta dell'assessore Ruggero Razza in cui si evidenzia il coinvolgimento della diocesi di Acireale per quanto riguarda gli aspetti della ospitalità e dell'azienda sanitaria per il necessario tirocinio".

"Si tratta di una grande opportunità per i nostri giovani aspiranti infermieri siciliani - ha aggiunto il vicepresidente dell'Ars - Considerando la carenza di laureati e specializzati nelle professioni sanitarie, una nuova sede di Scienze infermieristiche in Sicilia non può che accrescere l’offerta formativa e lavorativa dell’area medica. Senza dimenticare come la realizzazione di una nuova facoltà ad Acireale dona maggiore prestigio, valore e opportunità al territorio".