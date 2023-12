Una messa in cattedrale per Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco e della marina militare

Messa solenne per Santa Barbara, Santa patrona della marina militare e dei vigili del fuoco, oggi in cattedrale. L'arcivescovo monsignor Luigi Renna ha officiato la cerimonia, tenutasi alla presenza del direttore marittimo della Sicilia orientale e comandante Antonio Ranieri del comandante provinciale dei vigili del fuoco Salvatore Tafaro del comandante della stazione elicotteri della Marina Militare Riccardo Leoni.



Al termine della messa il personale della marina militare e del corpo dei vigili del fuoco presenti, ha reso onore alla santa patrona recitando le preghiere del “Marinaio” e del “Vigile del Fuoco”.Nell’occasione il personale della base aeromobili della guardia costiera etnea si sono recati presso il reparto di ematologia oncologica del Policlinico per donare ai piccoli pazienti gadget, giochi, affetto e coraggio, ricevendo in cambio dei bellissimi sorrisi.E’ stata, inoltre, l’occasione per un gesto di solidarietà anche nei confronti delle famiglie che sono costrette a permanere per lunghi periodi in ospedale.