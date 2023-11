In cattedrale la celebrazione della Virgo fidelis, patrona dei carabinieri

Stamattina, nella cattedrale si è tenuta la celebrazione eucaristica in onore della Virgo fidelis, Patrona dell’Arma dei carabinieri. Il rito religioso, officiato con una messa presieduta dall'arcivescovo monsignor Luigi Renna si è svolto alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Salvatore Altavilla e di una rappresentanza di carabinieri in servizio ed in congedo, delle vittime del dovere in vita e dei familiari di quelli caduti. Al termine della celebrazione il colonello Altavilla ha ringraziato tutte le autorità civili, religiose e militari intervenute ed in particolare i familiari dei militari caduti, ricordando altresì il significato della concomitanza delle tre ricorrenze di oggi: la celebrazione della Virgo fidelis, il sacrificio dei carabinieri nella storica battaglia di Culqualber combattuta nel 1941 in Africa Orientale e la 27° “Giornata dell’Orfano”.