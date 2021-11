Perde la vita in un incidente l'ex 'cavaliere' di Uomini e Donne catanese Riccardo Ravalli

Riccardo Francesco Ravalli, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è deceduto in seguito ad uno scontro tra il furgone di cui era alla guida e un camion. L'incidente stradale si è verificato sull'A22 del Brennero, all'altezza del casello di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Ravalli aveva 39 anni ed era originario di Catania, anche se trapiantato da anni in provincia di Pistoia, a Pieve a Nievole. Aveva avviato anni fa la carriera da imprenditore nel settore alberghiero, partecipando al programma di Maria De Filippi verso la fine del 2020.