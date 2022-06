Carabinieri: nell'ultimo anno intensificata la lotta ai clan mafiosi, al traffico di droga e alla violenza di genere

Oggi 6 giugno 2022, alle ore 18:30, in occasione del 208° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, alla presenza delle autorità cittadine, il comandante provinciale, colonnello Rino Coppola, nella storica caserma “Vincenzo Giustino” di piazza Giovanni Verga, illustrerà l’attività dell’Arma sottolineandone lo stretto rapporto con la cittadinanza in linea con le sue radici e con la sua identità storicamente ancorata allo status militare.

Nel corso della cerimonia saranno consegnate le ricompense concesse ai militari che si sono particolarmente distinti nell’adempimento del dovere. In particolare si procederà alla consegna dell’encomio solenne concesso dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri al vice brigadiere Sebastiano Giovanni Grasso il quale, a testimonianza di un non comune attaccamento ai più alti valori etici e morali, anche a rischio della propria vita, nella serata del 5 settembre 2021, al termine della celebrazione della prima comunione di uno dei figli nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati in Acireale, è intervenuto libero dal servizio in ausilio dei colleghi intervenuti per sedare una rissa tra due famiglie, riportando nella circostanza gravissime lesioni permanenti a seguito dell’esplosione a distanza ravvicinata di un colpo d’arma da fuoco da parte di uno dei contendenti, immediatamente tratto in arresto. Al vice brigadiere Grass verrà nella circostanza consegnato anche il premio “Friscia”, giunto alla 39esima edizione ed intitolato alla memoria del generale dei carabinieri, Francesco Friscia – caduto il 31 ottobre 1977 a bordo di elicottero dell’Arma su cui si trovava anche il Comandante Generale – nonché voluto dalla famiglia allo scopo di premiare un militare dell’Arma che si sia particolarmente distinto nell’adempimento del dovere. Al termine della cerimonia militare, presso i giardini della storica sede del comando provinciale (che ha costituito sin dall’anno dell’edificazione, nel 1890, la “Caserma centrale dei Reali Carabinieri in Catania”), i presenti potranno altresì ammirare le divise storiche dell’Arma riferite al periodo compreso tra i primi del Novecento e la fine degli anni ottanta.

Il bilancio

Nell’ultimo anno, i carabinieri di Catania, nell’attività di controllo del territorio hanno effettuato oltre 51 mila pattuglie e perlustrazioni ed oltre 16 mila servizi di ordine pubblico, identificando complessivamente 173 mila persone. Significative sono state le circa 48 mila risposte alle chiamate pervenute alle centrali operative del comando provinciale tramite il 112, cui sono seguiti circa 15 mila interventi per soccorso, per reati e per privati dissidi.

Nello stesso periodo, apprezzabile è risultato l’impegno profuso nel contrasto delle manifestazioni criminali, inerenti anche allo spaccio di sostanze stupefacenti, ove particolarmente incisiva è stata l’azione condotta nell’intera provincia nel versante della lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti con 230 arresti eseguiti ed il sequestro di ingenti quantitativi di droga. L’incessante attività di contrasto alla criminalità organizzata ha permesso di colpire trasversalmente quasi la totalità dei “clan” tuttora attivi nell’area catanese con l’arresto di oltre 90 persone, sottraendo un numero consistente di armi tra pistole, fucili ed armi bianche (257) e munizioni (più di 2800), nonché procedendo al sequestro di beni per un valore di oltre 3 milioni di euro. In particolare, si evidenzia l’impegno dell’Arma etnea nel contrastare il fenomeno delle estorsioni che ha consentito, anche grazie ad una rinnovata fiducia nelle Istituzioni da parte delle vittime, l’arresto di 20 persone.

Con riferimento all’anno 2021 e ai primi mesi dell’anno in corso, le stazioni e tutte le componenti investigative e radiomobili del comando provinciale di Catania hanno denunciato in stato di libertà oltre 9 mila persone, traendone in arresto più di 2500. Circa 29 mila sono state le denunce presentate presso i presidi dell’Arma, corrispondenti al 77% di quelle complessivamente presentate alle forze di polizia della provincia.

Nel quadro delle attività svolte, si segnala la continua vigilanza sull’indebita fruizione di denaro pubblico con il cosiddetto “reddito di cittadinanza” che, purtroppo, ha spesso disatteso le reali intenzioni del legislatore di intervenire a favore della popolazione più bisognosa. Le numerose operazioni condotte in ambito provinciale dai reparti dell’Arma, anche in collaborazione con il Nil di Catania, hanno consentito di acquisire elementi indiziari sul conto di 639 persone (molti dei quali pregiudicati, anche per reati di mafia) che, a vario titolo, con false attestazioni, hanno indebitamente goduto delle somme di denaro pubblico destinate loro per un ammontare complessivo di circa cinque milioni di euro.

Significativo, infine, l’impegno del comando provinciale nel contrastare il triste fenomeno della violenza di genere, in special modo quella sulle donne, d’intesa con il pool di magistrati della locale Procura etnea. A livello provinciale i risultati ottenuti dai Carabinieri nello specifico settore hanno portato a oltre 108 arresti in flagranza e 300 misure cautelari eseguite su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Particolare rilievo, oltre alle stazioni carabinieri dislocate in ogni piccola comunità della provincia, hanno assunto le due stanze dedicate alle vittime della violenza di genere, inaugurate il 25 novembre 2016 e da ultimo il 25 novembre 2021, con la collaborazione dell’associazione Soroptimist International - Club di Catania, ubicate presso le stazioni carabinieri di Catania Piazza Verga e di Mascali, luoghi in cui numerose donne hanno trovato il coraggio di dire basta alla violenza.