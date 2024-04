Festa della Liberazione, il comune di Gravina ricorda i Caduti

Si è svolta presso il monumento ai Caduti di piazza Primo maggio a Gravina di Catania la solenne cerimonia di commemorazione dei Caduti in occasione del 79mo anniversario della Festa della Liberazione.



Alla manifestazione erano presenti per l'Amministrazione comunale gravinese il sindaco Massimiliano Giammusso, il vicesindaco Claudio Nicolosi, i consiglieri comunali Patrizia Costa, Tommaso Maltese, Mirko Marcantonio ed Emanuele Mirabella oltre al responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del sindaco, Marco Rapisarda. Per l'associazionismo locale c'erano invece, in rappresentanza della Pro loco, Andrea Ganà e Francesco Nastasi.



Il sindaco Massimiliano Giammusso ha evidenziato come "momenti come questo siano decisamente importanti in chiave di sottolineatura dei concetti di libertà e democrazia che non devono mai essere dimenticati sia da chi vive il tempo presente che dalle generazioni che verranno".



Il vicesindaco Claudio Nicolosi ha ribadito come "purtroppo oggi nel mondo esistano ancora zone in cui la guerra è una tragica realtà quotidiana ed è pertanto doveroso ribadire come la libertà di cui noi possiamo invece godere non sia figlia del caso ma frutto di dure conquiste che non vanno mai dimenticate". A ruota hanno quindi preso la parola i rappresentanti dell'amministrazione presenti ed anche alcuni cittadini che hanno messo in evidenza l'importanza anche delle donne al tempo della Resistenza.