Celebrazioni per i 60 anni di Amts, sabato 25 maggio un programma ricco di eventi

Proseguono i festeggiamenti per celebrare il 60° anniversario dalla fondazione dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA: 1964-2024. Un ricco programma di eventi, manifestazioni e appuntamenti culturali che, come illustrato nei mesi scorsi in conferenza stampa, abbracciano letteralmente il capoluogo etneo, coinvolgendo piacevolmente i cittadini e ricordando quanto Amts faccia parte della storia stessa della città, del suo sviluppo e della sua evoluzione in area metropolitana.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 25 maggio in piazza Università dalle ore 9 alle ore 16, quando si snoderà un altro degli eventi celebrativi, coinvolgendo soprattutto i giovani e, in particolare, gli studenti del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e dell’Istituto “Fermi Eredia”.

A partire dalle ore 9, previsto in piazza l’arrivo dell’Autobooks – Librincircolo, iniziativa realizzata con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

Protagonista della giornata celebrativa sarà anche la musica, con “I Matinées a Bordo”, piccoli concerti dal vivo realizzati dagli allievi del Conservatorio “Vincenzo Bellini” a bordo di alcuni autobus di Amts, mentre nella stessa piazza Università saranno allestiti alcuni gazebo dove proseguiranno le esibizioni musicali.

Dalle ore 11 alle ore 13, previsto poi, in collaborazione con Poste Italiane l’Annullo filatelico, evento principale della giornata, che celebrerà il compleanno dell’Azienda.