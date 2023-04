Settimana Santa ad Aci Trezza, il progamma delle celebrazioni

Nella giornata di ieri ad Aci Trezza, come da tradizione, la comunità si è riunita in mattinata in piazza Marina per la commemorazione dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Un breve momento di preghiera ha dato avvio alla processione che si è snodata fino alla chiesa madre di San Giovanni Battista, dove il vicario parrocchiale don Rosario Pittera ha presieduto la solenne messa, concelebrata dal parroco don Carmelo Torrisi. Con la festa della domenica delle Palme ha avuto così inizio la Settimana Santa, che nel borgo marinaro ha da sempre un programma denso di appuntamenti e riti.

Oggi, domani e mercoledì alle 19 in chiesa si terrà il triduo eucaristico con l'adorazione del Sacramento e la messa. Si entrerà nel vivo della "Settimana della passione" giovedì 6 aprile alle 19, con la messa "In Coena Domini" ed il rito commemorativo della "lavanda dei piedi" presieduto dal parroco, che si chiuderà con l'adorazione Eucaristica al suggestivo altare della reposizione (opera realizzata anche quest'anno dai giovani delle parrocchie trezzote). Il venerdì santo, 7 aprile, le vie del paese saranno inondate dal suono della caratteristica "Troccola", strumento che viene utilizzato al posto delle campane in segno di rievocazione del fragore della terra su cui scesero le tenebre con la morte di Gesù, portata in giro dai ministranti della parrocchia. Alle 19.45, dopo la messa, dalla chiesa di San Giovanni Battista prenderà avvio la Via Crucis e la processione del Cristo morto per le vie di Trezza. Infine, la veglia pasquale di sabato sera alle 21.30 e le sante messe nel giorno della domenica di Pasqua, concluderanno il ciclo di eventi religiosi che saranno, come da consuetudine, partecipati da numerosi trezzoti, ma anche da tantissime persone dei paesi vicini e dai turisti che saranno in paese in queste giornate di festività.