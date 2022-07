Gli ex alunni del Leonardo Da Vinci di Catania organizzano una cena di solidarietà in favore della Caritas

Prosegue l’impegno solidale dell’Associazione Ex Alunni del Leonardo Da Vinci di Catania e dei ragazzi delle scuole Cristiane nei confronti della Caritas Diocesana della città. Dopo un anno di pausa, a causa dell’emergenza sanitaria, si ripete l’iniziativa che invita la cittadinanza a partecipare a una serata di beneficienza organizzata per mercoledì 13 luglio al Banacher di Aci Castello. Una parte dei proventi dell’evento sarà infatti destinata alle attività dell’organismo pastorale della carità dell’Arcidiocesi di Catania che quotidianamente, tra gli altri servizi, distribuisce circa 700 interventi alimentari agli utenti dell’Help Center della stazione Centrale. L’iniziativa sarà anche un’occasione di incontro e di svago, dopo il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia. “In un momento in cui i bisogni primari di sempre più catanesi aumentano - spiega Carlo Zimbone, presidente dell’Associazione -, sentiamo nostro dovere dare anche noi, con questa iniziativa, un piccolo segno tangibile in favore di chi si trova in difficoltà”. Il biglietto d’invito, da esibire all’ingresso, si può ritirare presso la gioielleria Distefano di via Gabriele D’Annunzio a Catania con un contributo richiesto di 15 euro. “Ringraziamo anche quest’anno per l’impegno in prima linea l’Associazione degli Ex Alunni del Leonardo Da Vinci, che ormai da diverso tempo supporta a livello economico il servizio giornaliero dei volontari della Caritas Diocesana a favore dei poveri della città”. Nella mattinata di oggi, sabato 9 luglio, i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione si sono recati all’Help Center della Caritas per toccare con mano l’impegno dei volontari ed è prevista un’ulteriore visita per la consegna del denaro raccolto.