La Croce Rossa organizza un cenone della vigilia per "riscaldare" il Natale di chi è in difficoltà

"Il Natale non è solo un momento da festeggiare quanto da condividere". Così Stefano Principato, Presidente della Croce Rossa di Catania annuncia l’iniziativa che il Comitato CRI del territorio siciliano ha organizzato per la sera del 24 dicembre alle ore 19 una cena di Natale, dal nome emblematico “Aggiungi un posto a tavola”, dedicata a chi non ha la fortuna di trascorrere la Vigilia di Natale in compagnia. “Da sempre la notte di Natale evoca l’immagine della famiglia seduta attorno ad un tavolo imbandito di cibo – dice Principato - dove ciascuno è avvolto dal calore dell’altro, in attesa di scartare i regali sotto l’albero. Si pensi a quanto questo momento di festa, tanto atteso e gioioso, possa paradossalmente accrescere la sofferenza di chi vive una situazione di solitudine patologica, privo di legami familiari o abbandonato dai propri cari. Da questa riflessione e dalla consapevolezza che accanto alla povertà economica dilaga ormai una più invisibile “povertà affettiva”, nasce l’idea del Comitato di Catania di ricreare un’atmosfera familiare per coloro che rimangono soli durante questa importante notte”, conclude Principato.

A contornare l’evento voluto dai Volontari della CRI catanese, pertanto, non ci sarà solo buon cibo ma anche tanto intrattenimento”: tombolate, giochi da tavola, musica e animazione ricca di folklore allieteranno la serata e i partecipanti potranno vivere una vera atmosfera natalizia in compagnia dei volontari CRI; non mancherà neanche il consueto scambio di regali, pensati appositamente dai volontari per tutti i partecipanti. Questo è lo spirito della serata “Aggiungi un posto a tavola”, rivolta non solo ai senza dimora della città ma a tutti coloro che, soli, vogliano festeggiare con noi il Natale. Abbiamo pertanto immaginato un servizio di bus navetta gratuito ed aperto a tutti che, partendo dai dormitori comunali, raggiungerà la struttura Oratorio San Filippo Neri di via Teatro Greco n 32, (che ospiterà l’evento) percorrendo le strade della città e facendo le seguenti tappe: h 18.30 Piazza Alcalà - h 18.45 Stazione Centrale - h 19.00 Piazza della Repubblica. Un doveroso ringraziamento va all’Oratorio San Filippo Neri senza il quale non sarebbe stato possibile immaginare l’evento, agli sponsor Corri Catania, Ferrari Club Italia e Fabbrica Finocchiaro per la generosità dimostrata e, soprattutto, ai volontari della Croce Rossa di Catania, sempre pronti ad "aggiungere un posto a tavola".