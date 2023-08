Cenere Etna, il primo municipio chiede manutenzioni urgenti

"Già sappiamo che se non si provvederà a pulire le caditoie e i canali, le piogge provocheranno danni. Se con i mezzi comunali non si riuscisse a fare un piano d'intervento, chiediamo aiuto alla Regione come già si è fatto per le barriere taglia fuoco. lo scrive e lo segnala sui suoi canali social, il presidente della primo municipio Francesco Bassini.

"Bisogna accelerare! Perché la caduta della cenere vulcanica stessa, ci lascia già poco tempo. Purtroppo come ormai sappiamo, non si sa quando arriva un acquazzone e soprattutto, non si sanno i centimetri di acqua che cadranno sulla nostra città. Al primo municipio, io e i consiglieri, essendo consapevoli della gravità della situazione, abbiamo svolto giorno 3 agosto 2023, un consiglio, dialogando con assessori e addetti alle manutenzioni. Subito dopo, inoltrato un elenco con le primissime caditoie sulle quali intervenire per prevenire danni già prevedibili, ma ancora oggi, non abbiamo risposta che il nostro elenco abbia avuto riscontro o che si sia provveduto ad iniziare i lavori. Non vorremmo essere nella condizione di dire lo avevamo detto, ma in realtà, mi auguro che si acceleri, iniziando a pulire anche il centro storico cittadino e non solo quello", conclude Bassini