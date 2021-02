Cenere e raccolta differenziata nei paesi etnei, servizio Dusty

Dusty, nel dettaglio, ha disposto per la citta' di Catania e per i paesi etnei interessati dal fenomeno eruttivo, normalmente gestiti per il servizio di raccolta differenziata - Gravina, San Giovanni La Punta e Sant'Agata Li Battiati - un servizio dedicato di raccolta dei lapilli e della sabbia vulcanica. Il servizio a Catania, come disposto dal Comune, si attuera' in due diverse modalita': raccolta stradale di prossimita' e raccolta porta a porta. Per la raccolta stradale di prossimita', gli utenti sono invitati a conferire la sabbia vulcanica, all'interno di sacchetti di piccole dimensioni, e depositarli lateralmente ed esternamente ai contenitori stradali. Gli utenti che risiedono nelle zone servite dalla raccolta Porta a porta, potranno esporre la cenere vulcanica in sacchetti di piccole dimensioni, nella giornata di domenica, separatamente alla frazione prevista da calendario. Per le citta' di Gravina e San Giovanni La Punta, gli utenti sono invitati a raccogliere la sabbia vulcanica all'interno di sacchetti, in piccole quantita', e tenerli nei propri appartamenti, nell'attesa di ricevere indicazioni comunali sull'impianto designato per lo smaltimento di questo particolare rifiuto. Dusty comunichera' tempestivamente agli utenti quali sara' la giornata di esposizione di tale rifiuto. Per la citta' di Sant'Agata Li Battiati il servizio dedicato non sara' gestito da Dusty. Il sindaco Marco Rubino che ha attivato il Centro operativo comunale, sta individuando e definendo le apposite aree per il conferimento dei sacchetti contenenti i lapilli e la sabbia vulcanica.