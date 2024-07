Cenere dell’Etna ad Acireale, l’ordinanza del sindaco: due cassoni per il conferimento a Guardia e Stazzo

A seguito della ricaduta di cenere vulcanica sul comune di Acireale ieri, che ha comportato problematiche relative alla sicurezza della circolazione stradale e al rischio per la pubblica incolumità, il sindaco Roberto Barbagallo ha emanato una specifica ordinanza. “Considerato necessario, per le prossime 24 ore, tutelare la pubblica incolumità vietando la circolazione di mezzi a due ruote (biciclette e motocicli) e limitando la velocità degli automezzi, in attesa degli interventi necessari per la messa in sicurezza e il monitoraggio delle strade urbane”.

Fino alle ore 24 di oggi, è vietata temporaneamente la circolazione di mezzi a due ruote (biciclette e motocicli) e la velocità massima degli automezzi è limitata a 30 km/h in tutte le strade del territorio comunale interessate dall’evento, comprese le frazioni di Santa Tecla, Scillichenti, Stazzo, Pozzillo, Santa Maria Ammalati, Guardia e Mangano.

"Il comandante della polizia locale è incaricato di far rispettare la presente ordinanza, con particolare attenzione alla circolazione stradale e all’apposizione, ove necessario, di segnaletica temporanea per indicare il pericolo di cenere vulcanica nelle arterie cittadine coinvolte. La sabbia vulcanica rimossa dagli spazi privati deve essere depositata nei cassoni appositamente posizionati nei siti individuati dal competente Settore Ecologia e Ambiente - si legge nell'ordinanza - Il dirigente dell’Area Ambiente e Protezione Civile deve provvedere, tramite lavori o servizi di competenza del Settore Ecologia e Ambiente o del Settore di Protezione Civile, anche di natura straordinaria, alla rimozione della cenere vulcanica dalle arterie cittadine interessate e dalle aree di maggiore utilizzo e percorribilità, curando la raccolta e il conferimento presso siti idonei nei termini consentiti dalla legge vigente".

La sabbia vulcanica rimossa dagli spazi privati deve essere conferita nei cassoni posizionati in via del Mare nella frazione di Stazzo e in via Vecchia Pozzillo nella frazione di Guardia, dalle 7,30 alle 13 di oggi. Sarà necessario esibire la carta d’identità o un documento che attesti la proprietà di un immobile nel Comune di Acireale. Per l’assistenza alla popolazione saranno presenti i volontari della protezione civile.