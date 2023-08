Si prolunga fino alle 20 la chiusura dell'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna

Si prolunga la chiusura dell'aeroporto di Catania. In seguito all'ultima eruzione dell'Etna, ormai avviatasi verso la conclusione, la società di gestione dell’aeroporto di Catania aveva in un primo momento comunicato la cancellazione di tutti i voli in partenza ed arrivo a causa della chiusura di due settori aerei con termine alle ore 13. Tuttavia, un secondo comunicato arrivato in mattinata corregge il tiro, allungando lo stop fino alle ore 20 di questa sera. Un'estate da dimenticare sul fronte del trasporto aereo, già funestato dall'incendio dello scorso 16 luglio e dai pesanti disagi legati legati alla chiusura temporanea del terminal A. La Sac invita i passeggeri a "presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea". Ulteriori informazioni sui voli dirottati o cancellati sono presenti sul sito dell'aeroporto Vincenzo Bellini.