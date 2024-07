La cenere dell'Etna cade ancora su Catania: sospesi tutti i voli in aeroporto

La nuova eruzione del cratere Voragine dell'Etna, iniziata nel pomeriggio di ieri con un graduale incremento dell'attività stromboliana, ha comportato una nuova ricaduta di cenere anche sulla città di Catania, oltre che sui paesi etnei esposti a Sud-Est. Forti boati si sentono nettamente persino in città: tremano porte e finestre. L'aeroporto di Catania è stato lambito dalla "pioggia nera", con le inevitabili ripercussioni per i passeggeri in transito. Sac, società di gestione dello scalo etneo, comunica che l’unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. "Le operazioni - si legge nella breve nota - riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. Pertanto, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni".

Nei centri della fascia pedemontana più alta i lapilli hanno un diametro nettamente maggiore, che supera anche il centimetro di grandezza, come nel caso di Tarderia. Chi era già in giro di buon mattino, è stato costretto ad improvvisare una copertura di fortuna, usando anche buste di plastica per proteggere la capigliatura. In via Etnea, esattamente come quando si verificano i primi acquazzoni autunnali, sono comparsi i venditori ambulanti di ombrelli.

Proprio in questi giorni è in corso la rimozione della cenere dalle strade di Catania: secondo le ultime stime fornite dal comune, sono state già raccolte 1200 tonnellate e le operazioni di spazzamento si protrarranno per altre 3 settimane. Tempi che potrebbero ancora dilatarsi alla luce dei nuovi accumuli, che si spera siano inferiori all'eruzione dello scorso 4 luglio.

Anche in quella occasione, ad eruttare fu il cratere Voragine, risvegliatosi da uno stato di apparente "quiescenza" durato tre anni. La sua altezza è notevolmente cresciuta, arrivando a 3369 metri sul livello del mare, con un incremento di 107 metri. Le misurazioni effettuate dal personale dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania il 9 luglio scorso, dovranno ora essere ripetute alla luce dell'attività ancora in corso.