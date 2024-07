Dopo l'eruzione dell'Etna resta la cenere: stop ai voli, vietato il transito a moto e bici

Da tempo non si vedeva una simile quantità di cenere vulcanica sulla città di Catania e sui paesi etnei esposti al passaggio della nube emessa ieri pomeriggio, fino a tarda sera, dall'Etna in eruzione. Il sindaco Enrico Trantino ha disposto il limite di circolazione a 30 chilometri orari per le prossime 48 ore, vietando la circolazione stradale ai mezzi a due ruote, incluse le biciclette, allo scopo di prevenire possibili incidenti nelle strade del territorio comunale, che sembrano oggi piste sterrate. Una misura già adottata analogamente in passato: l'ultima volta il 14 agosto dello scorso anno, ma con una quantità di sabbia caduta nettamente inferiore.

Nell'ordinanza si invitano anche i cittadini a "depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità delle abitazioni". La Direzione Ecologia dovrà provvedere alla pulizia delle strade facendo ricorso a mezzi straordinari, allo stato attuale non ancora specificati, mentre la Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici prenderà in carico la pulizia dei tombini e delle caditoie, inevitabilmente intasate dai detriti lavici.

Aeroporto bloccato: stop a partenze e arrivi

Caos anche in aerooporto, dopo gli inevitabili ritardi alle partenze ed agli arrivi, verificatisi ieri sera. L’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3, aggiungendo quindi ulteriori limitazioni. "La pista è inagibile - rende noto Sac, società di gestione dello scalo etneo - a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze. Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili". Questo non avverrà verosimilmente prima delle 15 ed i passeggeri sono invitati a non recarsi in aeroporto "se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo".