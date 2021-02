Cenere, nella zona del porta a porta la raccolta è prevista lunedì mattina

Sono state definite le modalità di raccolta della cenere recuperata dai cittadini negli spazi privati in seguito all'attività eruttiva dell'Etna dello scorso pomeriggio. Nella zona servita dal porta a porta, la cenere caduta su balconi, giardini o spazi condominiali dovrà essere sistemata in sacchetti di piccole dimensioni da esporre domenica sera, con la frazione del vetro che andrà però disposta in contenitori separati. Il materiale sarà raccolto lunedì mattina. Nelle zone servite dalla raccolta stradale di prossemità, che costituiscono l'85 per cento di tutta l'area cittadina, i sacchetti di cenere andranno posizionati accanto ai cassonetti, come disposto dall'ordinanza sindacale del 16 febbraio.