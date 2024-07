Cenere vulcanica, ad Aci Catena divieto di circolazione per i mezzi a due ruote

La sindaca Margherita Ferro d’intesa con l’assessore alla Protezione civile, Maura Grasso, ha disposto una ordinanza sindacale con la quale si vieta l’utilizzo e la circolazione dei mezzi a due ruote. Al contempo si invita la cittadinanza, automobilisti, centauri, ciclisti e pedoni, alla massima prudenza. Da qualche giorno continuano a ripetersi i parossismi e la conseguente pioggia di sabbia vulcanica dell’Etna.

I venti durante l’ultimo parossismo di ieri notte, non hanno risparmiato il versante catenoto, le arterie cittadine in atto sono interessate da accumuli di sabbia vulcanica. Pertanto si rinnova l’invito ad automobilisti, centauri, ciclisti e pedoni ad osservare massima attenzione se si è costretti ad uscire per strada. La sabbia vulcanica come è noto rende scivoloso il manto stradale specie il basolato lavico. Prudenza. In ogni caso l’invito che l’amministrazione comunale formula alla cittadinanza è quello di collaborare e, ove possibile, ripulire gli spazi comuni e condominiali affinchè si possano evitare ulteriori disagi e pericoli