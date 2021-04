Raccolta cenere vulcanica, prosegue servizio straordinario della Dusty

È stata prolungata fino a sabato 10 aprile la presenza dei contenitori scarrabili che Dusty ha posizionato nei comuni di Aci Bonaccorsi, San Giovanni La Punta, Valverde e Viagrande, allo scopo di agevolare i cittadini nello smaltimento della cenere vulcanica caduta nelle abitazioni nei giorni scorsi e che con il vento continua ad arrivare. Sabbia lavica e lapilli, raccolti dopo lo spazzamento di terrazze e balconi privati, come dice l'azienda di nettezza urbana, "dovranno essere conferiti nelle apposite casse, esclusivamente senza sacchetto, rispettando luoghi e orari indicati per ciascuno dei quattro comuni interessati".

Nello specifico ad Aci Bonaccorsi sarà possibile smaltire in via Istituto Canossiano c/o Protezione Civile area di emergenza dalle 8.00 alle 12.00; a Valverde in piazza Rosario Livatino (nel piazzale di fronte il Centro Comunale di Raccolta), tutti i giorni, dal lunedì alla domenica inclusa, senza limitazioni di orario (a parte quelle previste dalle normative anti-Covid). A Viagrande in piazza Borsellino (nei pressi della Casa dell'Acqua), dalle 8.30 alle 12.30; a San Giovanni La Punta dalle 6.00 alle 11.30 secondo il seguente calendario: giovedì 8 in via De Amicis; venerdì 9 in largo Francia (anello inferiore del parcheggio comunale); e sabato 10 in piazza Regina Elena.

Il servizio di raccolta della cenere vulcanica "porta a porta" è riservato soltanto ai residenti impossibilitati a recarsi autonomamente presso la cassa scarrabile, come anziani in oggettiva difficoltà o portatori di handicap. A questi utenti l'azienda raccomanda di esporre la cenere lavica in piccole quantità contenute in sacchetti trasparenti (così da agevolare il trasporto e il riconoscimento), insieme all'esposizione delle altre frazioni previste dal calendario settimanale della raccolta differenziata. Nei punti di raccolta con l'orario mattutino definito, gli operatori Dusty saranno presenti per ogni supporto necessario