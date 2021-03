Cenere vulcanica, a Sant'Alfio fino a mille euro di spese per pulire i tetti

“Un segnale concreto, forte e celere. È l’unica risposta possibile per provare ad alleviare i danni derivanti dalle piogge di cenere e lapilli che nelle ultime settimane hanno colpito molti comuni etnei”. Lo afferma il presidente della Pro Loco di Sant’Alfio, Antonino La Spina. “I soli costi per la rimozione delle cenere vulcanica dai tetti di abitazioni e imprese ammontano a non meno di 500/1000 euro, rappresentando un’ulteriore batosta per famiglie e imprenditori, già pesantemente provati dalle ripercussioni della pandemia. È sotto gli occhi di tutti il sostanziale azzeramento di settori trainanti per l’economia di quest’area, da quello turistico-ricettivo a quello dello di eventi e ricevimenti, solo per citarne alcuni, causato dalla pandemia; in un simile contesto, oltre al sostegno ai Comuni, occorre trovare il modo - conclude La Spina - per aiutare prontamente famiglie, piccoli imprenditori ed imprese che spesso sono già in fortissima difficoltà. Sarebbe auspicabile anche un adeguato piano di pronto intervento per evitare che i disagi si protraggano per più giorni”.