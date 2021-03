Chiuse alcune scuole ad Acireale a causa della caduta di cenere

Il sindaco di Acireale Stefano Alì, ha firmato un’ordinanza attraverso la quale sospende la didattica in presenza in alcuni plessi scolastici, al fine di procedere con il ripristino delle aree interessate dopo l'abbondante caduta di cenere vulcanica. Di seguito le scuole interessate dalla chiusura momentanea: San Giovanni Bosco, via Del Castello 3; Guardia, via Patrica 1; Guardia, via Patrica 23/25; Pozzillo, via Sonnino 54; Stazzo, via XXI aprile 100; Scillichenti, via Vanellaccia 1; Santa Tecla, via Canale Torto 68.