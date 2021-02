Dopo l'eruzione è emergenza cenere tra Acireale e Giarre

Dopo l'eruzione dell'Etna, la settima in poche settimane, una massiccia ricaduta di cenere si segnala sul territorio di Giarre ed Acireale. Lunghe code in autostrada, dove si circola a rilento in attesa della pulizia della carreggiata. Anche sulle provinciali si registrano lunghe code a causa dei limiti di circolazione, imposti dallo strato di sabbia e lapilli che si è depositato in poco tempo. Non si vedeva da tempo una tale ricaduta di materiale vulcanico di questa entità.

A Zafferana la pioggia di lapilli è stata così intensa da seppellire letteralmente piazze e vie del paese: facile immaginare danni per caditoie, tetti e coltivazioni. I residenti si sono fin da subito rimboccati le maniche per pulire, ma probabilmente sarà necessario un intervento ben più massiccio da parte delle autorità.