Censimento, scattata la procedura di rilevazione della popolazione e delle abitazioni per il 2023

Ha preso avvio il quarto Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La rilevazione coinvolgerà solo una parte dei cittadini e del territorio comunale. A differenza dei censimenti del passato, che venivano svolti ogni 10 anni, i censimenti permanenti vengono effettuati annualmente coinvolgendo solo una parte dei cittadini e del territorio comunale. Il Censimento permanente si articolerà in due rilevazioni.

La rilevazione Areale consiste in una rilevazione porta a porta delle famiglie presenti in una data area, svolta da parte di un incaricato del Comune munito di cartellino di riconoscimento e di un tablet e che effettuerà l'intervista direttamente al domicilio della famiglia. Il periodo di effettuazione di questa indagine è compreso tra il 17 ottobre e il 22 novembre 2023; nella rilevazione da Lista le persone, individuate su base campionaria, saranno contattate dall'ISTAT tramite una lettera, nella quale la famiglia sarà invitata alla compilazione on-line del questionario, nel periodo iniziato dal 2 ottobre fino all’ 11 dicembre. Se per il nucleo familiare contattato non fosse possibile rispondere via web, ci sono gli operatori presso il CCR - Centro Comunale di Rilevazione per eventuali richieste di assistenza.

L'Ufficio si trova presso il Centro Direzionale San Leone nel Padiglione D Piano 1° in via Alessandro La Marmora- giorni ed orari di apertura ( dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 ed il Giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00). Nel caso in cui non vi sia risposta spontanea, le famiglie saranno raggiunte presso il proprio domicilio dai rilevatori oppure potranno essere contattate telefonicamente dagli operatori comunali. Il periodo previsto per la compilazione dei questionari con l'ausilio del rilevatore è compreso tra il 7 novembre e il 22 dicembre 2023. Come in passato, anche per il Censimento permanente è previsto l'obbligo di risposta da parte delle famiglie, ovvero la compilazione e la trasmissione, completa e veritiera, dei questionari predisposti dall'Istat. Si ricorda che il censimento è un adempimento obbligatorio, vi chiediamo, pertanto, di collaborare con i rilevatori incaricati dal Comune.