La signora Giuseppina Russo compie cento anni

Festeggia oggi cento anni la signora Giuseppina Caruso, nata il 28 marzo del 1923 a Catania. Prima di quattro figli, è l'unica rimasta in vita insieme al fratello Emilio, di 80 anni. Ha lavorato come ostetrica fin da giovane presso l'ospedale Santo Bambino della nostra città. Sul luogo di lavoro ha incontrato l'amore della sua vita, il marito Emanuele Strano. Insieme hanno avuto dei figli: Salvatore, Vincenzo e Luigi. Mentre un quarto è deceduto in tenera età. La signora Giuseppina, dopo la morte del marito, ha deciso di trasferirsi in una Rsa, circondata dall'affetto del personale che considera la sua famiglia. Oggi è stata raggiunta anche dal consigliere comunale, Santo Russo, capogruppo FdI, che le ha consegnato una targa ricordo.