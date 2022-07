La signora Annina Grasso Leanza compie cento anni

Anche la signora Annina Grasso Leanza nata Seminara Scullica è entrata nel “club dei centisti”, festeggiata per il suo primo secolo di vita dai parenti più stretti e dal sindaco di Acireale, Stefano Alì. L’arzilla centenaria ha accolto con entusiasmo il primo cittadino, che le ha consegnato una targa ed un mazzo di fiori, in presenza dei figli Giovanna, Peppino, Caterina e Franco oltre che di nipoti e pronipoti. Non sono mancati i momenti di emozione ed anche qualche racconto da parte della signora Grasso Leanza, consorte dell’indimenticato avvocato Francesco, che fu amministratore cittadinoe presidente dell’Azienda autonoma delle Terme di Acireale, scomparso il 26 febbraio del 1987 a 71 anni.