Una targa per i cento anni della professoressa Maria Antonietta Cancelliere

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha consegnato una targa del civico consesso alla professoressa Maria Antonietta Cancelliere per i suoi cento anni. “Il Consiglio comunale di Catania - ha affermato Anastasi - non manca di mostrare vicinanza ai propri concittadini anche attraverso questi momenti”. La signora Cancelliere, nata a Paternò il 26 marzo del 1923, ha insegnato per tanti anni Lettere nell'istituto "Marconi" di Catania.