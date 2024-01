Aci Catena, anche il Sindaco festeggia i cento anni del concittatino Salvatore Lombardo

I cento anni del catenoto Salvatore Lombardo sono stati festeggiati dal Sindaco Margherita Ferro, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Massimo Suaria. Capo mastro in una delle più importanti ditte di esportazioni di agrumi di Acireale ( azienda Giuseppe Privitera), Salvatore Lombardo è oggi vedovo e papà di due figli, Gaetano e Virginia, ha tre nipoti ed un pronipote. Ha vissuto una vita di lavoro e grandi sacrifici ed oggi è fiero della famiglia che ha costruito. Tutti i parenti si sono riuniti intorno all’arzillo e compiaciuto nonnino, per spegnere insieme le candeline in un pomeriggio di gioia. Il primo cittadino, a nome della comunità catenota, ha donato una targa ricordo al festeggiato, in segno di stima e ammirazione.