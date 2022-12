Centro storico, barocco scintillante anche di sera: nuova illuminazione per il Duomo e la Collegiata

Nuova illuminazione, da stasera, per alcune chiese della città. All'imbrunire saranno vestite di luce nuova il prospetto laterale della Cattedrale e la cupola con la facciata della Badia di Sant’Agata. Per meglio valorizzare il patrimonio, storico-artistico della città saranno contestualmente accesi dei nuovi proiettori a led anche sulla Collegiata e in via Crociferi. La realizzazione di interventi di illuminazione su tutti questi siti, promossi già lo scorso anno dall’amministrazione comunale, rientra in un piano di rivalutazione di chiese, musei e palazzi storici attraverso l'utilizzo delle risorse della tassa di soggiorno. Ad accendere i nuovi impianti di illuminazione della cattedrale e e della Badia saranno, oggi alle 18, il Commissario straordinario Federico Portoghese e l’Arcivescovo Luigi Renna.