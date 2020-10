Centro San Leone: uffici chiusi giovedì 15 pomeriggio e venerdì 16

Gli uffici della direzione Servizi demografici, decentramento e statistica, nel centro San Leone di via Alessandro La Marmora 23, giovedì 15 ottobre pomeriggio e venerdì 16 mattina saranno chiusi al pubblico per disinfestazione e sanificazione dei locali. Le attività degli sportelli dell'ufficio Morti continueranno a essere garantite nel centro servizi di via Duca degli Abruzzi. Lo rende noto il Comune di Catania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.