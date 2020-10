Centro Storico, anche domenica prossima sarà isola pedonale

L'ufficio stampa del Comune di Catania rende noto che per la terza domenica consecutiva, con l'apprezzamento dei cittadini, domenica 25 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00 ci sarà la pedonalizzazione del centro storico, disposta dal vicesindaco Roberto Bonaccorsi e dall’assessore alla mobilità Giuseppe Arcidiacono. Il provvedimento interessa la parte più antica della città, ricca di beni culturali. Cittadini e turisti potranno visitare con maggiore libertà e in tutta sicurezza i numerosi siti storico-artistici aperti al pubblico anche in occasione della manifestazione "Le vie dei Tesori", con percorsi culturali tra anfiteatri, giardini, chiese, cupole, edifici nobiliari e istituzionali. Tra questi, Palazzo degli Elefanti, il Municipio di Catania che aprirà le sue sale ricche di opere d’arte e di storia, dalle 9.30 alle 13.00.

