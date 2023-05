Centro storico

/ Via Romeo

Lettori: "Via Romeo è diventata la 'pattumiera' di via Santa Filomena"

"Via Romeo è divenuta la 'pattumiera' di via Santa Filomena". E' lo sfogo di una lettrice, residente in questa centrale via del centro storico. "Pago una tassa sui rifiuti abbastanza esosa - aggiunge - e non posso accettare di vedere bidoni della spazzatura e sacchetti vari, lungo la strada"