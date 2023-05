Via Garibaldi, sbraita e minaccia i poliziotti con una pistola: arrestato

La scorsa notte, la Polizia ha arrestato un uomo per detenzione illegale di arma da fuoco, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato raggiunto dai poliziotti in seguito a un segnalazione. Gli agenti lo hanno trovato in stato di alterazione psicofisica mentre si aggirava armato di pistola nei pressi di via Garibaldi. Alla vista delle pattuglie, l’uomo ha prima tentato di nascondersi dietro una macchina per venirne fuori, subito dopo, puntando la pistola in direzione degli agenti e minacciando di fare fuoco. Dopo alcuni minuti carichi di tensione, l’uomo ha poggiato l’arma sul marciapiede, facendo scattare la reazione degli agenti che, approfittando del momento di esitazione, lo hanno disarmato, ingaggiando una colluttazione all’esito della quale, grazie anche all’ausilio di un’altra volante intervenuta sul posto, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Nello scontro sono rimasti feriti due agenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificare l'uomo: un quarantacinquenne di Paternò, incensurato ma noto come assuntore di sostanze stupefacenti. La polizia ha inoltre appurato che l’arma, una Beretta calibro 7,65 detenuta illegalmente, aveva 4 colpi nel caricatore, un colpo in canna e il cane armato, pronta, quindi, a fare fuoco. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza dell’arma e se la stessa sia stata utilizzata per commettere altri reati.