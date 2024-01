Pedonalizzazioni in centro, i commercianti: "No alle Ztl istituite senza confronto"

Da una parte l'esigenza dell'amministrazione comunale di liberare il centro storico, almeno quello, dal traffico soffocante che lo avvolge, lo annerisce e ne cancella bellezza e identità. Dall'altra le esigenze di chi al centro lavora e sa bene che in una città senza trasporti pubblici efficienti ne parcheggi vicini alle loro attività lo scenario di crisi per loro è più una certezza che una ipotesi.

Così una schiera operatori commerciali: ristoratori, rivenditori di abbigliamento, dettaglianti di stoffe e bottoni, allarmati dalle telecamere e dai cartelli Ztl installati tra Piazza Manganelli e i 4 canti di via Etnea, hanno chiesto e ottenuto di incontrare la Commissione urbanistica comunale per chiedere chiarimenti sul piano delle prossime pedonalizzazioni.

"Non siamo contro questo tipo di politica ma la chiusura delle strade va fatta contemporaneamente pensando ad un piano del traffico con un numero di parcheggi adeguato- ha esordito Roberto Tudisco presidente provinciale del sindacato “Mio Italia” - le decisioni prese dall’alto, senza nessun tipo di concertazione o confronto con le associazioni del territorio, rischiano di rappresentare un vicolo cieco per tutti".

Ad ascoltare e rispondere alle lamentele e alle richieste dei commercianti è il presidente della commissione Urbanistica Erio Buceti, "Non è stata istituita nessuna nuova Ztl e non ne saranno istituite di nuove senza confronto con chi vive e lavora in centro", garantisce Buceti che promette notizie precise anche sul come e perché delle nuove telecamere spuntate in via di Sangiuliano, piazza Manganelli, ma non prima di un passaggio con il presidente della commissione Viabilità.

A mettere l'accento sulla gestione della Ztl , istituite e da istituire, in città è il consigliere d'opposizione e membro della commissione Urbanistica Graziano Bonaccorsi, "Ci sarebbe da chiarire il ruolo della partecipata comunale Amts che su queste questioni pare essere diventata un organo al di sopra di tutti. Sul piano pratico poi però non riescono a gestire neanche i permessi ai disabili e ai residenti, a volte massacrati di multe per mancanza di organizzazione".

"Io ho già un piccolo test probante su questa questione", ci racconta salvo Motta titolare di due negozi di abbigliamento, uno in via di Sangiuliano, l'altro in viale Ionio. "In centro la gente non vuol venire più già adesso. Con lo spauracchio delle multe e delle chiusure la situazione peggiorerà al contrario di quanto accade in altre zone della città dove è possibile parcheggiare"

Allarmati anche alcuni commercianti di tessuti e bottoni di via Manzoni, "ancora non sono attive le telecamere e abbiamo già subito un calo a causa della paura delle multe, il Comune sia chiaro su ciò che succederà".