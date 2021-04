Centro vaccinazioni chiuso, la replica dell'Asp: "Non è stato possibile contattare l'utente"

L'Asp di Catania replica a quanto dichiarato da un lettore di Cataniatoday, che non è riuscito a vaccinarsi nonostante avesse un regolare appuntamento per questo pomeriggio presso l'hub etneo.

"Dopo avere puntualmente verificato le agende, visto l'esiguo numero di prenotati per la giornata e considerato che le prenotazioni in piattaforma risultavano bloccate dal sistema regionale, sono stati contattati tutti gli utenti in elenco per anticipare l'orario della vaccinazione, riscontrando il loro favore. L'utente che ha inviato la segnalazione non era inserito nelle agende a noi inviate, non è stato possibile pertanto contattarlo prima. Evidentemente si è creato un disallineamento informatico nella piattaforma, del quale non conosciamo le ragioni. Venuti a conoscenza della criticità abbiamo raggiunto telefonicamente l'utente per prenotare la nuova data di vaccinazione. Ci scusiamo per il disagio arrecato".