Ad Aci Sant'Antonio centrodestra unito al ballottaggio

Centrodestra unito anche ad Aci Sant’Antonio in vista del ballottaggio dell’11 e 12 giugno. Stamani Giuseppe Santamaria, uno dei due sfidanti al secondo turno, ha ufficializzato l’accordo con Antonio Scuderi e Antonio Di Stefano, siglando l’apparentamento con le liste dei due candidati sindaci usciti di scena al primo turno. All’unione del centrodestra, unico sbocco naturale, si è lavorato subito dopo la conclusione dello spoglio. “Questo accordo, che ci rende più forti, è frutto di ideali comuni – dichiarano Santamaria, Scuderi e Di Stefano - Il primo turno ci ha visti separati per varie ragioni ma con responsabilità, anziché cedere alle lusinghe personali ricevute, siamo riusciti a far prevalere il buonsenso. A fronte di un progetto comune per il bene della città non abbiamo ceduto ai personalismi. Per noi, d’altronde – proseguono - ritrovarci insieme è stata una scelta naturale e l’unica possibilità coerente con quella che è l’identità politica di ciascuno di noi. Siamo felici di essere riusciti a ricompattare il centrodestra anche nella nostra città. Un obiettivo importante, in linea con quanto già accaduto recentemente a Catania, ma anche a livello regionale e nazionale. Animati da passione, impegno, competenza e dedizione – concludono Santamaria, Scuderi e Di Stefano - abbiamo condiviso un programma per il bene ed il futuro di Aci Sant’Antonio”.