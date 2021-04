Il Comune di Acireale verso la digitalizzazione dei certificati online

E’ stato avviato il procedimento che prevede l’affidamento del servizio per il rilascio di certificati on-line di anagrafe e stato civile tramite il portale del Comune di Acireale, autendicandosi con l'identità digitale. Il provvedimento adottato dal dirigente dell’area competente, Alfio Licciardello, d’intesa con l’assessore al ramo, Mario Di Prima, affida il ruolo di responsabile unico del procedimento al ragionier Paolo Consoli. Il servizio, su base triennale, verrà curato dalla ditta Maggioli spa per un importo di 9.900 euro oltre iva. “E’ stata avviata l’implementazione tecnologica-informatica dei sistemi comunali affinché le certificazioni di anagrafe e di stato civile possano essere tratte dagli utenti direttamente da casa propria o dall’ufficio, in maniera assolutamente gratuita e all’insegna di efficienza, rapidità e comodità per i cittadini”.